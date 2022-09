Stiri pe aceeasi tema

- R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacau, cu sediul in Bacau, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Bacau, organizeaza examen/concurs extern pentru ocuparea unui post vacant in vederea parcurgerii programului de pregatire pentru obținerea licenței de Meteorolog Aeronautic Tehnician Stagiar in cadrul Biroului Meteorologic…

- Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Directiei Cultura, Educatie, Sport, Turism din din str. Cuza Voda, nr.27, loc. ConstantaPrimaria Municipiului Constanta Directia Cultura, Educatie, Sport, Turism organizeaza concurs, in baza H.G. 286 2011, H.G. 1027 2014, la sediul institutiei din…

- Zborul Milano-Iasi, operat de compania WizzAir, a fost anulat. Sute de oameni lasati noaptea in aeroport. Si zborul catre Craiova a fost anulat. Ambele noaptea. Nimeni de la Wizz nu a oferit nici un un raspuns calatorilor care s-au trezit ca sunt abandonati pe Aeroport. Oamenii care s-au trezit in…

- Conditiile de participare la concurs si calendarul concursului se afiseaza la sediul unitatii.Colegiul Comercial "Carol Ildquo; Constanta organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011, HG, nr. 1027 2014, la sediul unitatii din str. Decebal nr. 15, judetul Constanta, in data de 7 septembrie 2022, ora…

- R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacau, cu sediul in Bacau, Str. Aeroportului nr. 1, Jud. Bacau, organizeaza examen/concurs extern pentru ocuparea unui post de Muncitor Necalificat, in vederea parcurgerii programului de pregatire pentru obținerea licenței de Meteorolog Aeronautic Tehnician Stagiar in cadrul…

- Rezerva de apa este in scadere, dar suficienta pentru cei care se alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafața. 274 localitați (18 județe) din sursa de apa de suprafața și 384 din foraje sunt alimentate restricționat Chiar daca rezerva (strategica) de apa din…

- Apa potabila este furnizata cu program in unele localitati din jud. Galați Foto: wikipedia.org Aproape 90.000 de hectare sunt afectate de seceta, culturile sunt arse de soare, râurile și lacurile secate. Tot din cauza temperaturilor foarte mari și a lipsei precipitațiilor tot mai…

- PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD, organizeaza la sediul instituției din str. Cuza Voda, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, funcție publica de execuție de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Strategii…