- Executivul de la Londra a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca, o schimbare neasteptata in politica sa de imigratie post-Brexit, transmite AFP. Aceste permise pe o perioada de trei luni, din octombrie pana in decembrie,…

- Cozi lungi s-au format sambata la benzinariile din Marea Britanie, unde lipsa acuta a soferilor de camioane a dus la rationalizarea carburantilor si la inchiderea unor pompe, determinand guvernul sa se gandeasca la emiterea unor vize temporare de munca pentru straini, transmite agenția Reuters, preluata…

- Marea Britanie va oferi cetatenilor sai de peste 50 de ani accesul la o doza de ranfort impotriva COVID-19, in special personalului sanitar si angajatilor din resedintele pentru varstnici, a informat marti, 14 septembrie, agenția EFE, preluata de Agerpres . Executivul de la Londra a luat decizia, dupa…

- Lantul britanic de puburi Wetherspoons a anuntat ca unele dintre puburile sale au ramas fara unele branduri de bere din cauza problemelor legate de lanturile de aprovizionare, scrie BBC. Marea Britanie se confrunta cu un de­ficit de soferi de camion pe care com­paniile de transport il pun…

- Ministrii din Marea Britanie vor analiza o posibila relaxare a regulilor privind imigratia, adoptate dupa Brexit, în ideea de a ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lanturilor de supermarketuri, sustine cotidianul The Times, preluat de…

- McDonald's a ramas fara milkshake-uri și unele bauturi îmbuteliate la restaurantele sale din Marea Britanie, relateaza BBC.Lanțul de fast-food se confrunta cu probleme de aprovizionare care l-au lasat fara milkshake-uri și unele bauturi îmbuteliate la 1.250 din locațiile sale.Un…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca spera ca in urmatoarele doua saptamani sa poata anunta o decizie prin care cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 vor putea veni in Regatul Unit fara a mai fi obligati sa intre in carantina, la fel ca rezidentii britanici in prezent, relateaza AFP.…

- Premierul Boris Johnson a anunțat ca o decizie finala in acest sens va fi luata pe 12 iulie și a precizat ca vrea sa se renunțe la deciziile ministeriale pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. Acesta a spus ca deși infecarile sunt in creștere, spitalizarile și decesele sunt in declin datorita vaccinarii,…