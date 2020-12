Stiri pe aceeasi tema

- Marturia unui șofer roman de tir descrie impasul de dimensiuni uriașe care s-a produs dupa ce mai multe țari, alertate de dezvoltarea noua a Covid-19 de pe teritoriul britanic, au inchis granițele cu UK. Ministerul roman de Externe, apelat de Libertatea, spune ca nu poate oferi un numar clar, dar ca…

- Mai multe tari din Europa si restul lumii si-au inchis, luni, granitele pentru Marea Britanie, din cauza temerilor provocate de noua tulpina de coronavirus, extrem de contagioasa, provocand haos in transporturi si sporind riscul unei lipse de alimente cu cateva zile inainte ca Regatul Unit sa plece…

- Sute de romani sunt blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța dupa noile restricții de calatorie. Incepand cu ora 19:00, toate zborurile pe ruta Romania – Marea Britanie vor fi suspendate, pentru urmatoarele 14 zile, cel putin. Cei care au aterizat azi-noapte, pe aeroportul Otopeni, dupa miezul…

- BLOCAJ… Dupa ce in Marea Britanie a fost descoperita o noua varianta a coronavirusului, Romania interzice toate zborurile aeriene de pasageri din și spre Regatul Unit. La fel vor proceda mai multe țari din Uniunea Europeana. Asta inseamna ca vasluienii care muncesc in Marea Britanie și in Irlanda de…

- Incepand cu 1 ianuarie 2021, odata cu incheierea perioadei de tranzitie dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, condițiile de imigrare se schimba pentru toți cetațenii straini, inclusiv pentru romani. Vor fi alte reguli pentru cei care vor vrea sa se stabileasca in Regatul Unit, sa lucreze…

- Turism, calatorii de afaceri, studii superioare - romanii obisnuiti sa circule fara obstacole Regatul Unit si Uniunea Europeana vor trebui sa se adapteze de la 1 ianuarie 2021 la realitatea Brexitului.

- Premierul Scoției, Nicola Sturgeon, s-a declarat convinsa, sâmbata, ca va obtine independenta Scotiei fata de Marea Britanie, în contextul în care majoritatea scotienilor se opun iesirii din Uniunea Europeana, conform cotidianului The Guardian."Nu am fost niciodata mai…