Posibilitatea de amânare a ratelor la bănci, prelungită și pentru 2021 Guvernul a prelungit și pentru 2021 posibilitatea de amanare a ratelor la banci. Facilitatea nu este pentru oricine, ci pentru cei cu credite luate inainte de 30 martie 2020, care sunt cu plata ratelor la zi, dar care au avut veniturile diminuate din cauza pandemiei. CITEȘTE ȘI….ANRE: Se vor putea semna contracte pe piata concurentiala […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

