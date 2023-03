Stiri pe aceeasi tema

- World Vision Romania sustine ca posibilitatea ca liceele sa-si organizeze propriile concursuri de admitere, introdusa in noul pachet de legi ale educatiei, va adanci inechitatea deja existenta in randul copiilor si solicita sa existe acelasi sistem de admitere la liceu pentru toti elevii, iar diferentierea…

- Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Parintilor au solicitat, miercuri, eliminarea examenului de admitere la liceu, organizat ulterior Evaluarii Nationale, din proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, astazi, ca evaluarea nationala va ramane in forma actuala, in noile legi ale educatiei, liceele putand organiza, daca doresc, concursuri de admitere la profilurile unde exista concurenta dovedita in ultimii ani, noteaza Agerpres. „Evaluarea nationala ramane…

- ​Proiectul Legii invațamantului preuniversitar și cel al Legii invațamantului universitar sunt prezentate acum de ministrul Educatiei, Ligia Deca, criticata pentru lipsa de transparenta privind aceste legi. Reamintim ca noile legi ale Educației au fost puse in dezbatere publica de catre Sorin Cimpeanu,…

- O cariera militara de succes incepe intr-un mediu al disciplinei, al valorilor si normelor militare. Dincolo de cerintele impuse de managementul resurselor umane pe linia selectiei, tinerii care imbratiseaza cariera militara trebuie sa fie caracterizati de vointa, determinare, competitivitate, angajare…

- Social democrații spun ca iși doresc o dezbatere reala asupra Legii Educației. „Au fost mult prea multe modificari ale Legii Educației, fara efectul scontat. Doar in ultimii 11 ani Legea Educației a suferit 112!!!”.

- Milionarul britanic Andrew Tate, arestat in Romania pentru trafic de persoane si viol, are succes in randul adolescentilor pentru ca le ofera iluzia ca pot avea bani in mod facil, iar astfel isi pot indeplini orice dorinta, spun psihologii. World Vision prezinta date care arata ca in Romania numerosi…

- Parintele Simion Ilieș a trecut la cele veșnice duminica, 1 ianuarie 2023, la varsta de 57 de ani și in al 30-lea an de preoție. „Dupa un an de lupta cu boala, parintele Simion Ilieș a trecut la cele veșnice duminica, 1 ianuarie 2023, la varsta de 57 de ani și in al 30-lea an […] Source