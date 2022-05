Posibilitate de încadrare pentru medicii care nu s-au prezentat la examenul de specialist Medicii rezidenti care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi incadrati cu contract de munca timp de cel mult un an dupa finalizarea stagiului de pregatire, prevede un proiect de ordonanta de urgenta (OUG) elaborat de Ministerul Sanatatii. Masura vizeaza reducerea deficitul de personal in spitalele publice, potrivit notei de fundamentare a proiectului. "Medicii rezidenti care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi incadrati cu contract individual de munca pe durata determinata de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregatire, in functia de medic, in unitati sanitare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a intalnit joi, cu reprezentanți ai sindicaliștilor și asociației profesionale de la Ambulanța, precum și ai Comisiei de Medicina de Urgenta si Dezastre a MS și le-a facut o serie de promisiuni pe care, daca le va indeplini, ar putea fi susținut in preluarea…

- In momentul in care medicii de pe ambulanța au ajuns la ea, micuța se afla in stop cardio-respirator. Aceasta fost resuscitata timp de o ora, pana cand inima sa a inceput sa bata din nou. Ea a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Piatra Neamt. Ulterior, a fost chemat elicopterul…

- Din iulie, vaccinarea anti-COVID se va face doar la medicii de familie. Cei care se vaccineaza primesc tichete de masa Incepand cu 1 iulie 2022, vaccinarea anti-COVID se va face doar in cabinetele medicilor de familie, a anunțat Ministerul Sanatații. Masura a fost adoptata in ședința de Guvern de joi,…

- Vaccinarea anti-COVID se va face doar in cabinetele medicilor de familie, incepand cu 1 iulie 2022, a anunțat Ministerul Sanatații. Masura a fost adoptata astazi in ședința de Guvern.„Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocatie de hrana,…

- Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta informeaza ca, in data de 11 aprilie 2022 un singur pacient este internat in sectiile de terapie intensiva suport COVID de pe raza judetului Constanta.Mai exact, pacientul este internat in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei"…

- Guvernul Ciuca va discuta, in ședința de astazi, 6 aprilie 2022, o Ordonanța de Urgența care prevede incetarea activitații centrelor de vaccinare și trecerea vaccinarii anti-COVID in sarcina medicilor de familie. „Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 organizate, in conformitate cu prevederile Ordonantei…

- Italia a raportat marti 96.365 de cazuri asociate COVID-19, comparativ cu cifra de 32.573 inregistrata in ziua precedenta, a anuntat Ministerul Sanatatii, in timp ce numarul deceselor a crescut la 197 de la 119, informeaza Reuters. talia a inregistrat 158.101 decese asociate COVID-19 incepand din februarie…

- Echipa medicala a Spitalului Mioveni s-a imbogațit cu un nou membru. Este vorba despre dr. Terheci George Daniel, medic specialist ATI. Acesta a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, urmand apoi stagiul de pregatire pe specialitatea Anestezie și Terapie Intensiva. Citește și Pitești:…