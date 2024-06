Prestația slaba a lui Joe Biden in dezbaterea recenta cu Donald Trump a starnit ingrijorari majore in randul democraților. Cu o varsta inaintata de 81 de ani, Biden a parut incapabil sa faca fața provocarilor, confirmand temerile legate de slabiciunea sa politica și fizica. Acest context a deschis discuții despre posibilii inlocuitori ai președintelui, printre […] The post Posibilii inlocuitori ai lui Joe Biden in cursa prezidențiala: Gavin Newsom, omul de care republicanii se tem cel mai mult appeared first on Puterea.ro .