Posibile focare de polio și hepatită în Gaza, avertizează OMS Organizația Mondiala a Sanatații este "foarte ingrijorata" de posibilele focare de poliomielita in Fașia Gaza dupa izolarea poliovirusului de tip 2 derivat dintr-o tulpina vaccinala, in esantioane de ape reziduale, relateaza agențiile de presa. „Sunt foarte ingrijorat. Sunt extrem de ingrijorat (…) si nu este vorba doar de poliomielita. Ar putea sa apara si alte […]

