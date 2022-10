Stiri pe aceeasi tema

Comandamentul militar al Federației Ruse a incetat sa mai trimita noi unitați in Ucraina in urma unei contraofensive ucrainene dramatice care a remodelat razboiul și a zdruncinat Moscova, a declarat luni Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei, relateaza The Guardian și Ukrainska Pravda.

Ministerul rus al Apararii a informat sambata despre o ''regrupare'' a fortelor sale din estul Ucrainei pentru a le retrage din regiunea Harkov - unde armata ucraineana desfasoara o ofensiva de succes - pe teritoriul Republicii Populare Donetk, recunoscuta de Moscova cu doua zile inainte de inceperea

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a refuzat vineri sa comenteze problema contraofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei in teritoriile ocupate de ruși pe frontul de sud, potrivit Pravda Ucraineana. Ucraina și l-a inaintat Ministerului Apararii al Federației Ruse.

Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat spargerea primei linii de aparare in regiunea Herson. In timpul luptelor prelungite, regimentul 109 al Rusiei și-a retras soldații din pozițiile lor, la fel ca și parașutiștii ruși care au oferit sprijin unitaților Republicii Populare Donețk. Informația a fost

Serviciul de informații al Ministerului Apararii din Ucrainei susține ca Federația Rusa folosește Crimeea drept trambulina pentru orice viitoare operațiuni militare, potrivit RBC-Ucraina.

Prezența militarilor ruși la centrala Zaporojie, cea mai centrala nucleara din Europa, are ca scop conectarea unitații la rețeaua electrica a Federaței Ruse pentru a alimenta Crimeea, a declarat reprezentantul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei, Vadim Skibitski,

Presedintele rus, Vladimir Putin, a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE.

Cinci ucraineni au fost eliberați din captivitate in regiunea Herson, ocupata de armata rusa dupa invazia din Ucraina, iar operațiunea speciala a fost filmata, iar imaginile publicate de oficialii de la Kiev. Operațiunea speciala a fost condusa de forțele unitații speciale a Direcției principale de