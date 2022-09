Posibilă veste bună! Un român a descoperit în curte gaze naturale – flacăra de câțiva metri arde de zile întregi Un barbat din județul Dolj a dat de o punga de gaze in curtea casei. Barbatul voia sa sape un puț in curtea casei sale din Bazdana, Dolj, insa dupa ce a sapat cațiva metri apa a țașnit apa, iar alaturi de apa a ieșit la suprafața și gazul. Gazul s-a aprins, iar flacara cu o inalțime de cațiva metri arde de cateva zile. O data la doua ore la fața locului vine o echipa de pompiera și supravegheaza zona. Zilele urmatoare ar urma sa se prezinte la fața locului o firma specializata pentru a se stabili ce s-a intamplat și pentru a stinge focul. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

