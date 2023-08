Posibila supraimpozitare a cabinetelor stomatologice, criticată de patronatul profesiei: Va duce la o creştere extraordinară a costurilor Proiectul de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a starnit o serie de reactii vehemente cu privire la intentia Guvernului de-a creste taxele si impozitele catre stat, inclusiv a persoanelor care desfasoara activitati de asistenta medicala generala, specializata ori de asistenta stomatologica, care realizeaza in mare proportie activitatea pe microintreprinderi. ,,Consideram ca adoptarea acestui proiect, in forma sa actuala, va duce la o crestere extraordinara a costurilor de functionare si, implicit, la un onorariu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

