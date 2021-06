Stiri pe aceeasi tema

- O noua categorie de produse farmaceutice, medicamentele esențiale, a fost stabilita de Ministerul Sanatații. Prețul maximal al acestora va fi media celor mai mici trei prețuri din statele din Europa, aflate in grupul de țari de comparație și nu prețul cel mai mic, așa cum se intampla in acest moment.…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, intr-un interviu la Europa FM, ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. Ioana Mihaila a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului 3, insa…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, spune ca diferențele dintre raportarile privind decesele de COVID-19 au aparut cel mai probabil din cauza unor erori umane, cauzate de proceduri imperfecte. Ea a adaugat, intr-un interviu pentru Europa FM, ca este posibil sa nu știm niciodata numarul real al persoanelor…