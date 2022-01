Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, spune ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, spune ca este necesara „suplimentarea efectivelor profesionale”, dar nu ia in calcul, in acest moment, revenirea la serviciul militar obligatoriu, informeaza HotNews, conform unor declaratii din cadrul emisiunii „Referendum”, de la TVR1.

