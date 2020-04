Posibilă rechiziționare a locurilor de cazare în capitală Posibila rechiziționare a locurilor de cazare in capitala Foto: Wikipedia.org Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a avertizat duminica ca mai sunt foarte puține locuri libere în centrele de carantina din București. El a mai spus ca, daca proprietarii de hoteluri nu vor pune noi locuri la dispoziție, se va trece la rechiziționarea locurilor de cazare. Responsabilul a explicat ca hotelierii au devenit reticenți și nu mai ofera spații de cazare pentru carantina deoarece românii care au plecat au devastat camerele în urma lor.

