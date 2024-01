Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, 21 de ani, nu mai e singur pe lista lui Tottenham. In paralel cu negocierile cu Genoa pentru „tricolor", Spurs ar trata cu Sevilla pentru stoperul francez Loic Bade, 23 de ani. Napoli spera sa profite și sa-l ia pe Dragușin. Genoa ține la preț pentru ca trebuie sa-i cedeze 20% din suma…

- Dupa ce Napoli a facut oferta pe Radu Dragușin, Tottenham a decis sa forțeze transferul internaționalului roman de la Genoa. Tottenham are nevoie disperata de un fundaș central cat mai repede și a decis sa urgenteze discuțiile cu Genoa pentru Dragușin. Spurs vrea sa rezolve transferul in maxim 72 de…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, se declara impresionat de Radu Dragușin (21 de ani). Fundașul central de la Genoa, desemnat „Fotbalistul anului” in Ancheta Gazetei Sporturilor are toate șansele sa se transfere in aceasta iarna, pentru o suma record. Tottenham il vrea cu insistența, dar și…

- Corriere dello Sport a dezvaluit cum poate ajunge Radu Dragusin la Napoli. Patronul campioanei Italiei, Aurelio De Laurentiis, il vrea cu orice pret pe romanul de la Genoa si a pregatit o noua oferta uriasa. Face totul pentru a castiga duelul de la distanta cu Tottenham. Jurnalistii italieni anunta…

- ​Radu Dragușin și-a dat acceptul sa joace pentru Tottenham, insa momentan nu exista un acord intre englezi și Genoa. Acum, Napoli, campioana Italiei, incearca sa il intoarca pe fundașul roman din drumul spre Londra.

- Radu Dragușin, 21 de ani, cel mai bun jucator roman in 2023, ar avea acord cu Tottenham. Contract pe patru sezoane și jumatate, salariu de 4 milioane de lire sterline, echivalentul a 4,6 milioane de euro. Genoa și Spurs ar putea ajunge la o ințelegere inainte de weekend. In fiecare zi se vorbește de…

- Tottenham face totul pentru a-l transfera pe Radu Dragusin! Echipa din Premier League ar fi facut initial o oferta de 25 de milioane de euro pentru fundasul nationalei, dar acum englezii pluseaza. Potrivit jurnalistului italian Rudy Galetti, Tottenham le ofera celor de la Genoa circa 27 de milioane…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) este printre cei mai curtați fotbaliști din Europa. Și are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Florin Manea, impresarul lui Dragușin, desemnat „Fotbalistul anului” in Ancheta Gazetei Sporturilor 2023, a declarat ca inca nu a fost informat…