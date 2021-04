Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si al Statelor Unite, Joe Biden, s-ar putea intalni in luna iunie, a declarat duminica un consilier al Kremlinului, Iuri Usakov, precizand ca "datele concrete" sunt inca in studiu, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Joe Biden, s-ar putea intalni in luna iunie, a declarat duminica un consilier al Kremlinului, Iuri Usakov, adaugand ca ''datele concrete'' sunt inca in studiu, relateaza AFP. Intr-o discutie telefonica avuta cu Putin in aprilie, Biden…

- Guvernul american al lui Joe Biden a anuntat joi o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa, arata Agerpres.…

- Kremlinul a avertizat joi ca adoptarea unor noi sanctiuni americane contra Rusiei, iminente conform presei din SUA, nu ar favoriza organizarea unui summit al presedintilor Joe Biden si Vladimir Putin, propus de Casa Alba, transmite AFP. ''Este evident ca probabilele sanctiuni despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden au convenit marti, intr-o conversatie telefonica,"sa continue dialogul" in beneficiul "securitatii globale", transmite AFP. Un comunicat al Kremlinului a confirmat, de asemenea, ca presedintele Joe Biden i-a propus liderului rus organizarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden au convenit marti, intr-o conversatie telefonica,"sa continue dialogul" in beneficiul "securitatii globale", transmite AFP. Un comunicat al Kremlinului a confirmat, de asemenea, ca presedintele Joe Biden i-a propus liderului rus organizarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a ironizat, joi, comentariile lui Joe Biden, care l-a numit „ucigaș” cu o zi inainte, oferindu-i in același timp președintelui SUA sa participe la o intrevedere live, prin videoconferința, in zilele urmatoare. In timp ce relațiile dintre Washington și Moscova s-au deteriorat…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…