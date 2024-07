Stiri pe aceeasi tema

- Un fenoment interesant ridica suspiciuni de frauda la examenul de Bacalaureat, deși nu este exclusa nici o coincidența.Luni, 1 iulie, de la ora 9.00, a avut loc proba oblgatorie la limba romana a examenului de Bacalaureat.

- 34 de candidați au fost eliminați pentru frauda sau tentativa de frauda, luni, in timpul primei probe scrise a examenului de Bacalaureat, cea la Limba și literatuira romana, a anunțat Ministerul Educației.

- La prima proba scrisa Limba si literatura romana din cadrul examenului national de bacalaureat sesiunea iunie iulie 2024 , desfasurata astazi, 1 iulie, s a inregistrat o rata de participare de 98,3 : 123.583 de candidati prezenti dintr un total de 125.694 de candidati inscrisi toate promotiile pentru…

- Peste 134.000 de absolvenți de liceu au trecut prin prima proba a examenului de Bacalaureat, la Limba și Literatura Romana. In județul Iași, examenul maturitații s-a susținut in 18 centre de examinare. La ieșire, elevii ieșeni au precizat ca subiectele din acest an au fost ușoare și sunt increzatori…

- BACALAUREAT 2024 in Alba: Un elev eliminat pentru tentativa de frauda și 39 de absenți BACALAUREAT 2024 in Alba: Un elev eliminat pentru tentativa de frauda și 39 de absenți La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2024 (Limba și literatura romana) au fost…

- Astazi, 1 iulie, absolvenții de liceu dau piept cu prima proba scrisa, cea de limba și literatura romana. In Neamț sunt așteptați in centrele de examen constituite in liceele și colegiile de proveniența peste 3100 de candidați. Intrarea in salile de clasa este permisa in intervalul orar 7:30 – 8:30,…

- Pe 1 iulie are loc proba de Limba și Literatura Romana din cadrul examenului de Bacalaureat. Examenul incepe anul acesta cu o intaziere de aproape doua saptamani fața de anii precedenți, cand prima proba avea loc in jurul datei de 20 iunie. Absolvenții de liceu susțin luni prima proba scrisa la Bacalaureat…

- In perioada 1–5 iulie se desfașoara probele scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024. Probele sunt dupa cum urmeaza: Luni, 1iulie, Proba E) a) – proba scrisa la Limba și literatura romana; Marti, 2 iulie, Proba E) c) – proba scrisa obligatorie a profilului; Joi, 4 iulie,…