Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul culturii din landul Brandenburg a initiat pregatirile pentru o posibila expozitie despre legaturile dintre casa regala de Hohenzollern si nazisti, informeaza duminica dpa. "Mi se pare extrem de atragatoare aceasta idee", a declarat ministrul Manja Schule pentru ziarul Tagesspiegel."Reevaluarea…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei, informeaza Digi24 . „Este…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a reiterat, sambata, 1 ianuarie, la Romania TV , ca in 2024 va candida pentru un nou mandat de primar general al Bucureștiului, pentru a finaliza „proiectele incepute și abandonate de domnul Nicusor Dan”. Gabriela Firea a declarat de mai multe ori ca iși dorește…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca bugetul a fost aprobat cu avizul Consiliului Superior de Aparare a Țarii (CSAT). Pe siteul oficial, insa, ultima ședința este datata 25 august. „Raspunsul este ca bugetul s-a aprobat cu avizul CSAT”, a declarat, luni, ministrul de Finanțe, Adrian…

- Vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, care este si ministru interimar al Muncii, a declarat ca PNL nu poate face o majoritate cu USR, mai ales având în vedere votul pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor unde a fost ales social-democratul Sorin Grindeanu. Turcan a mai afirmat…