Posibilă crimă pasională urmată de sinucidere, în Constanța (video) Un barbat și o femeie au fost gasiți morți intr-un apartament din orașul Constanța. Ambii aveau rani pe corp și anchetatorii analizeaza mai multe variante, inclusiv cea a unei crime urmate de o sinucidere. Incidentul a avut loc luni. In jurul orei 18.10, anchetatorii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca și-ar fi gasit mama și pe concubinul acesteia decedați, in locuința femeii din orașul Constanța. La fața locului, polițiștii au gasit o femeie de 51 de ani și un barbat de 52 de ani, ambii fiind decedați și avand plagi taiate la nivelul toracelui. Conform replicaonline.ro,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

