China testeaza un medicament anti-HIV pentru a trata simptomele cauzate de noul tip de coronavirus. Autoritatile chineze din domeniul sanatatii au solicitat acel medicament pentru a ajuta astfel eforturile guvernului de la Beijing de a limita amploarea crizei. Medicamentul este o combinatie de lopinavir si ritonavir. Intr-un ghid de recomandari publicat joi, guvernul chinez afirma...

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Autoritatile chineze din domeniul sanatatii au solicitat acel medicament pentru a ajuta astfel eforturile guvernului de la Beijing de a limita amploarea crizei, a declarat Adelle Infante, purtatoarea de cuvant a companiei americane AbbVie, al carei sediu se afla in North Chicago, Illinois. Medicamentul…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…

- Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna. Autoritatile din China au demarat vineri constructia primului spital pentru pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Lucrarile de constructie urmeaza sa se încheie la data de 3 februarie.…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Rusia dezvolta un vaccin impotriva noului tip de coronavirus din China, a informat miercuri Rospotrebnadzor, autoritatea pentru protecția consumatorilor din aceasta țara, citata de site-ul agenției de presa Reuters.