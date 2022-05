Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va studia posibilitatea de a face schimb de luptatori din Batalionul Azov, luați prizonieri, pentru Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat un deputat si negociator rus, Leonid Slutki, citat de lefigaro.fr. “Vom studia problema”, a spus Slutki, membru al delegatiei ruse…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- Armata rusa si-a retras trupele din jurul Kievului si si-a indreptat in mare parte atentia asupra regiunii Donbas, in estul Ucrainei. Aceasta miscare ar putea duce la o prelungire a razboiului, relateaza BBC. Dupa 49 de zile de razboi, fortele ruse au provocat deja o catastrofa umanitara in estul Ucrainei,…

- Viktor Medvedciuk, politician ucrainean pro-rus care era dat ca fiind succesorul lui Zelenski dupa capitularea Ucrainei, a fost arestat. El a fusese acuzat de inalta tradare pentru desfasurarea de afaceri ilicite in peninsula Crimeea anexata de Rusia, dezvaluirea de secrete de stat si activitați in…

- Dupa atatea zile de razboi in Ucraina, zonele din apropierea capitalei Kiev au fost parasite de forțele rusești, care par insa sa se regrupeze spre sud-estul țarii, dupa cum indica la unison presa internaționala. In vreme ce fortele ucrainene se retrag din nord si din imprejurimile Kievului, „analistii…

- Delegatia ucraineana se afla în drum spre locul unde se va desfașura cea de-a doua runda de negocieri cu Rusia. Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoleac, a distribuit pe rețelele sociale o fotografie, cu descrierea „În drum spre negocieri cu Federația Rusa. Deja în…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie de asemenea sa recunoasca suveranitatea…