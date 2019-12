Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati, sambata dimineata, sa intervina intr-un bloc cu patru etaje din Ploiesti, unde o persoana a sesizat un miros intepator, informeaza ISU Prahova, anunta AGERPRES. "Pompierii prahoveni sunt solicitati sa intervina ca urmare a unui apel care indica un miros intepator la…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un imobil spatiu de depozitare produs pe strada Celulozei. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Un incendiu a izbucnit joi seara la acoperișul unei case aflate in localitatea Vințu de Jos. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Vințu de intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case in localitatea Vințu de Jos. Pompierii intervin…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Targului din oraș. Din primele date, a luat foc un tablou electric, intr-o zona de șantier pentru construirea unor blocuri. ISU Alba acționeaza cu o autospeciala de stins incendii și o autospeciala…

- Șase persoane aflate in doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier grav, duminica seara, la Alba Iulia. Din primele date, una dintre persoane a ramas prinsa in caroseria mașinii. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Revenim cu amanunte.

- Pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 03.15, sa intervina, in municipiul Constanta, pentru stingerea unui incendiu.Cel care a apelat la pompierii militari a anuntat ca focul se manifesta la un imobil situat pe strada Ion Banescu.Revenim cu detalii Sursa foto si video:…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana in Lunca Ampoiței. S-au deplasat echipaje cu doua autospeciale de stins incendii și o autospeciala SMURD. Revenim cu amanunte. foto: arhiva Citește INCENDIU la o cabana in Lunca…

- Un autoturism a luat foc vineri dimineața, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in municipiul Alba Iulia pe strada Al.…