Posibil efect secundar al vaccinului AstraZeneca: Sindromul Guillain-Barré Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a adaugat o boala neurologica extrem de rara, sindromul Guillain-Barre (GBS), ca posibil efect secundar al vaccinului anti-Covid-19 al AstraZeneca. Potrivit EMA, exista „o posibilitate cel putin rezonabila” a unei legaturi cauzale intre GBS si vaccinul AstraZeneca, cunoscut sub numele de Vaxzevria, dupa ce au fost raportate 833 de cazuri de GBS dupa administrarea a 592 de milioane de doze din acest vaccin, pana pe 31 iulie. Potrivit hotnews.ro , EMA a inclus acest efect secundar in categoria „foarte rar”, la care frecventa efectelor secundare este cea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

