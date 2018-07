Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca informatiile care se vehiculeaza in spatiul public privind o posibila schimbare a sa din functie nu au absolut "niciun fel de fundament in realitatea politica a PNL", fiind vorba de fapt de stiri false fabricate in "laboratoarele adversarilor…

- Fondatorul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri, ca motiunea de cenzura va esua si ca, in opinia sa, nu este fezabila schimbarea unui Guvern in spatele caruia este liderul PSD, Liviu Dragnea, cu un Executiv condus de liderul PNL, Ludovic Orban.

- Prin decizia de vineri a Comitetului Executiv (CEx) al PSD, partidul de guvernamant s-a transformat in frontul salvarii lui Liviu Dragnea de puscarie, a declarat, sambata, la Piatra-Neamt, presedintele PNL, Ludovic Orban. ''Parca in CEx nu ar fi fost parlamentari votati de cetateni, angajati…

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie. "Primii parteneri sunt Opozitia, USR si PMP. Negociem cu toata lumea. Parlamentari individuali, toate discutiile pe mai multe paliere. Cautam sa ai convingem pe oameni sa fac un bine. Maine…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anuntat duminica, la Medias, ca pana la finalul toamnei vor fi stabiliti candidatii liberali pentru Parlamentul European."O sa adoptam in Consiliul National criteriile, procedura, calendarul de alcatuire a listelor pentru Parlamentul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Guvernul, prin adoptarea memorandumului privind inceperea procedurii de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ar incalca „grav Constitutia Romaniei“. Mai mult, Orban a spus ca o asemenea decizie ar trebui luata doar de…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat miercuri ca infiintarea Comisiei speciale privind legile sigurantei nationale reprezinta un abuz, aratand ca majoritatea creeaza astfel premisele pentru schimbarea sefilor serviciilor. "PNL nu poate sa voteze si sa sustina initierea unei…