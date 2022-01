Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei, cercetarile privind aceasta explozie din data de 30 decembrie de la Jeddah, in care a fost ranit grav soferul masinii, sunt incredintate Directiei Securitatii Interne (DGSI), a precizat procuratura intr-un comunicat.Conform L'Equipe, un dispozitiv exploziv, care ar fi putut fi o bomba…

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare marti pentru "tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista", dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la raliul Dakar 2022 care are loc in Arabia Saudita,…

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare marti pentru "tentativa de asasinat în legatura cu o actiune terorista", dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022 care are loc…

- Autoritatile franceze au detectat circa 11.000 de certificate verzi COVID-19 false in urma investigatiilor asupra retelelor care falsifica certificate de vaccinare, a anuntat, joi, ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, potrivit agentiei EFE. Intr-o declaratie acordata televiziunii publice France…

- Un sibian care a trimis poliției o sesizare la cateva zile dupa ce președintele Iohannis a aparut in mass-media fara masca, in centrul Sibiului, a fost audiat de polițiști aproximativ doua ore, relateaza “Turnul Sfatului”. “In 10 octombrie a fost președintele filmat fara masca in spațiul public, iar…

- Un roman, caruia i se spune Jojo, in varsta de 53 de ani, a avut zilele trecute surpriza vieții. Primaria din Nisa i-a oferit un loc de munca și o casa. Gestul vine la un an dupa ce Jojo, un om al strazii, a impresionat Franța cu gesul lui de a-și dona toate economiile victimelor […] The post Gestul…

- Statuia baronului Brukenthal din Piața Mare a Sibiului a fost vandalizata, sambata, de catre un barbat surprins de camerele de filmare. Poliția a deschis o ancheta penala, iar cercetarile sunt in derulare. Politistii il cauta pe barbatul care sambata, 9 octombrie, a fost filmat de camerele de supraveghere…