JAMES BLAKE a lansat piesa “Famous Last Words”

Cântărețul, compozitorul și producătorul britanic câștigător al premiilor GRAMMY®, James Blake, lansează „Famous Last Words,” a treia piesă extrasă de pe urmatorul său album, “Friends That Break Your Heart”, ce urmează să fie lansat oficial pe 8 octombrie 2021. Piesa a fost interpretată în cadrul emisiunii… [citeste mai departe]