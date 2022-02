Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia contribuie deja la prevenirea amenintarii unei ofensive militare a Rusiei impotriva Ucrainei, dar cel mai rau scenariu nu a fost inca evitat, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba intr-un briefing de presa online cu jurnalistii straini, potrivit Reuters.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma atacului informatic asupra Ucrainei de saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters. Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac cibernetic care i-a…

- Tarile baltice discuta cu aliatii NATO despre cresterea desfasurarii militare pe teritoriul lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri prim-ministrul Estoniei pentru Reuters, iar seful NATO a spus ca orice atac rusesc asupra Ucrainei va stimula o decizie in acest sens. Rusia, care si-a…

- Noi imagini prin satelit surprinse de o companie americana privata arata ca Rusia continua sa-si consolideze fortele in Crimeea anexata si in apropierea Ucrainei, in timp ce incearca sa negocieze garantii de securitate cu NATO si SUA, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…