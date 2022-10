Posesorii de mașini electrice în panică, după ce prețurile la încărcare au explodat Un posesor de masina electrica s-a plans, pe un grup de Facebook, de preturile mari de incarcare pentru aceste vehicule. Acesta le transmite celorlalti proprietari de electrice ca ar trebui sa isi cumpere masini pe combustibil fosil, mai ales daca le-au vandut deja pe cele vechi. „Multi colegi conducatori de electrice, cu puțin timp in […] The post Posesorii de mașini electrice in panica, dupa ce prețurile la incarcare au explodat first appeared on albaiuliainfo.ro . Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

