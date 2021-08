Posesie mincinoasă » Statistica îl contrazice pe Adi Mutu Trupa lui Mutu are cea mai buna medie de pase, 559, in primele 6 etape, dar nu reușește sa adune puncte „Cateodata nu ințeleg fotbalul” sau „Cateodata fotbalul e nedrept”. Declarațiile ii aparțin lui Adrian Mutu și au fost facute la interval de numai trei saptamani. Tehnicianul nou-promovatei FCU Craiova este nedumerit ca deși echipa lui a avut o posesie covarșitoare a pierdut atat cu CS Mioveni (0-1), cat și cu FC Voluntari (1-2). ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni s-a impus cu scorul de 1-0 in fața celor de la FCU Craiova, dar echipei patronate de familia Mititelu i s-a anulat un gol pe motiv de offside. Adrian Mutu a declarat la finalul partidei ca rezultatul nu este unul corect și a criticat arbitrajul meciului, dupa ce golul lui Hugo Vieira din…

- Etapa a 6-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 20 august, pana luni, 23 august. Rezultatele inregistrate: Vineri, 20 august Ora 18.30 Chindia Targoviște – Academica Clinceni 2-2 Ora 21.30 Farul Constanța – Dinamo București 3-0 Sambata, 21 august Ora 18.30 CS U Craiova – Gaz Metan Mediaș 1-0 Ora 21.30…

- CS Mioveni - FCU Craiova 1-0 | Adrian Mutu, antrenorul oltenilor, s-a plans la final de arbitraj. Toate detaliile despre CS Mioveni - FCU Craiova, AICI „Cred ca am dominat in totalitate jocul. Cateodata fotbalul e nedrept, iar eu cred ca in seara asta nu meritam sa pierdem. Ne-am facut jocul, ei s-au…

- Tehnicianul echipei U Craiova 1948, Adrian Mutu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Voluntari, pierdut cu scorul de 1-2, ca este multumit de prestatia jucatorilor sai si ca formatia olteana ar fi meritat mai mult, potrivit news.ro. “Putina frustrare exista. Cateodata nu inteleg fotbalul.…

- FC Voluntari a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Adrian Mutu (42 de ani), antrenorul oltenilor, crede ca rezultatul nu a fost conform cu realitatea din teren. Cronica meciului FC Voluntari - FCU Craiova „Puțina frustrare exista. Cateodata nu ințeleg fotbalul. In seara…

- Adrian Mutu are primele probleme la FCU Craiova. Tehnicianul echipei patronate de Adrian Mititelu jr. și-a dus echipa in cantonament in Slovenia. Acolo, oltenii au susținut mai multe partide amicale. „Craiova lui Mitelu” va debuta in Liga 1 cu doua meciuri grele, contra campioanei CFR Cluj și a eternei…

- Adrian Mutu (42 de ani) a obținut prima victorie la FCU Craiova, una de moral. A caștigat vestiarul, i-a cucerit rapid pe jucatori, cu antrenamente variante, cu indicații pe limba fiecaruia, fie ca-i roman, italian sau alta naționalitate. Plecarea lui Adi Mutu de la naționala U21 la FCU Craiova 1948…