Porumbul românesc, din Spania și până în Iran. Tabără, ASAS: “Noi nu controlăm deloc exporturile” In lipsa procesarii, dar și a declinului din zootehnie, Romania este un exportator important de porumb, chiar cel mai mare din Europa, ceea ce nu este neaparat rau. Ar trebui sa ne bucure ca am intrat in Clubul exportatorilor de cereale, insa din pacate, nu romanii fac jocurile pe piața, afirma Valeriu Tabara, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (ASAS). In același timp, nu putem face abstracție de faptul ca Romania mai are inca de lucrat la capitolul productivitate, iar probabil va mai trece ceva vreme pana vom ajunge sa-i batem pe francezi la media… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

