Porumbul, leguma-vedetă a verii Daca și ție iți place și obișnuiești sa il mananci de fiecare data cand ieși in parc sau mergi la mare, iata ce beneficii are asupra sanatații. Este bogat in fibre Porumbul (tanar) este sursa importanta de fibre. Consumul zilnic de fibre ajuta la menținerea sub control al nivelului de zahar din sange. Mai mult, fibrele sunt ideale pentru stimularea tranzitului intestinal și imbunatațirea digestiei. Totodata, ofera o senzație de sațietate, deoarece dureaza mai mult pana este digerat. Conține carbohidrați slabi Aceasta leguma este foarte buna pentru persoanele care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

