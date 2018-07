Autoritațile europene au emis o alerta sanitara, dupa ce noua oameni au murit infectați cu listeria, dupa ce au mancat porumb congelat de la o fabrica din Ungaria. Potrivit Antena 3, dupa ce ANSVSA a spus ca in Romania nu este comercializat, compania Greenyard a confirmat ca aceste se vinde și pe teritoriul țarii noastre. The post Porumb contaminat, vandut și in Romania. Cați oameni au murit in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .