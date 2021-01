Porturile maritime şi fluviale din judeţul Constanţa sunt închise Porturile maritime si fluviale din judetul Constanta sunt inchise, cu exceptia portului Mangalia, informeaza joi dimineata Departamentul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres. In judetul Constanta, in continuare este inchisa circulatia rutiera pe toate drumurile nationale si judetene, cu exceptia DN 39 si A2. Totodata, alimentarea cu energie electrica este intrerupta pentru 740 de consumatori finali din noua localitati, precizeaza DSU pe pagina de Facebook. Extremiștii unguri SFIDEZA justiția romana: vor sa monteze 100 de steaguri secuiești in locul fiecaruia indepartat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

