- Porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia au fost inchise transportului maritim si fluvial, vineri dimineata, din cauza vantului puternic, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- In dimineața zilei de 16 august, exploziile au rasunat in districtul Dzhankoy din Crimeea anexata de ruși, in apropierea satului Maiske. Pe rețelele de socializare pro-ruse au aparut filmari ale incendiului de pe teritoriul adiacent stației de transformare electrica. Presa rusa a raportat ca a avut…

- Vantul puternic de la malul Marii Negre a dus la inchiderea, din motive de siguranța, a traficului maritim și fluvial din porturile Constanta Nord, Constanta Sud si Midia, anunta Centrul Infotrafic din Poliția Romana, citat de news.ro. „Incepand cu ora 07:30, porturile Constanta Nord, Constanta Sud…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie anunța ca au identificat cauza probabila a unui focar recent de boala hepatica misterioasa care afecteaza copiii mici din intreaga lume, transmite CNBC. In studiile publicate marti, doua echipe de cercetare de la University College London si de la University of…

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…

- A fost panica la bordul unui avion care ar fi trebuit sa aterizeze la Iasi. Cursa Londra-Iasi, cu aproape 200 de pasageri la bord, printre care si 10 copii, a survolat aeroportul timp de 40 de minute, pana cand pilotul a decis sa renunte la manevra. Din cauza vantului puternic, aeronava a fost redirectionata…

- Subprefectul judetului Salaj, Virgil Turcas, a murit, marți, dupa ce acoperisul unui foisor unde se desfasura un eveniment s-a prabusit, din cauza vantului. Alte trei persoane au fost ranite. Potrivit ISU Salaj, autoritațile au fost sesizate, marți, prin apel la 112 cu privire la faptul ca acoperișul…