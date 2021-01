Porturi maritime si cai navigabile inchise din cauza conditiilor meteo. Vant de forta 7 pe scara Beaufort

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis alerta tip Cod Galben valabila pentru judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala, local si temporar, intensificari ale vantului cu rafale, in general, de 55 65 km h.Acesta este si motivul pentru care porturile Constanta Nord si Sud, maritim si fluvial,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța ca in ultimele trei zile, s-au inregistrat 3.526 de situatii de urgenta, pompierii intervenind in tara pentru stingerea a 137 de incendii, iar echipajele SMURD au acordat prim-ajutor pentru 2.991 de persoane. Totodata, echipajele de descarcerare…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere record, pe fondul sperantelor ca noul plan de relansare economica va accelera redresarea PIB-ului SUA, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,29%, ajungand la valoarea de 30.492,07 puncte, in crestere…

- Este forfota mare la sediile partidelor politice, care iși doresc un scor cat mai mare la acest scrutin, desfașurat in condiții sanitare excepționale. Rezultatele exit-poll arata procente foarte apropiate.

- Au fost suspendate manevrele navelor maritime si fluviale. In Dobrogea vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada .Au fost suspendate manevrele navelor maritime si fluviale. In zona Midia, vant N NE forta 7 bf, au fost suspendate manevrele navelor.La Mangalia, vantul sufla cu putere,…

- Inspectorii au efectuat verificari in zona digului Agigea, portului Midia si a porturilor turistice Mangalia si Constanta in urma unor sesizari primite de Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta. "Urmare a colaborarii cu specialisti din cadrul ABADL, s-a stabilit ca acest fenomen…

- Verificari in porturile de la Marea Neagra. Poluarea semnalata era de fapt fenomenul ldquo;red tide".In urma sesizarilor primite la Garda Nationala de Mediu ndash; Comisariatul Judetean Constanta in cursul zilei de 17.11.2020, referitoare la o posibila poluare aparuta in apa Marii Negre, echipa de permanenta…