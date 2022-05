Stiri pe aceeasi tema

- Portul din Sevastopol, cel mai important port rusesc la Marea Neagra, este pazit de delfini special antrenati. Imaginile din satelit publicate de news.usni.org, arata ca rusii au instalat doua custi intr-un golf. In portul din Sevastopol sunt stationate majoritatea navelor rusesti care iau parte la…

- Luptele de strada continua in Mariupol, dar steagul ucrainean inca flutura in oraș, spune Oleksandr Motuzyanyk, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii al Ucraine."Situația de la Mariupol este acum dificila. In același timp, orașul rezista. De astazi, acolo flutura steagul ucrainean. Luptele de…

- Politologul Ovidiu Raetchi este de parere ca municipiul Constanta are valoare strategica atat pentru fortele NATO, cat si pentru schimburile de resurse. El a precizat, printr o postare pe pagina sa de Facebook, de ce este atat de important acest oras port de la Marea Neagra. "Mariupol, Odessa si Constanta…

- Ucraina discuta cu Romania despre posibilitatea de a-si expedia exporturile agricole din portul roman Constanta, cel maimare port de la Marea Neagra, in contextul in care Rusia blocheaza porturile ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul din Ucraina - 34 zi, iar pe retelele de socializare încep sa apara tot mai multe imagini cu luptele dramatice care s-au dat pe strazile din Mariupol, scrie Observatornews.ro. Într-un astfel de video este prezentata o lupta de gherila purtata printre ruinele orasului.…

- O racheta sau o bomba a lovit o nava de marfa inregistrata in Bangladesh in portul ucrainean Olvia de la Marea Neagra, ucigand unul dintre membrii echipajului, a anunțat, joi, proprietarul navei. In acest moment sunt in curs operațiuni de salvare a celorlalți membri ai echipajului. „Nava a fost atacata…

