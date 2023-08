Stiri pe aceeasi tema

- In danele Portului Constanta, o nava cargo care urmeaza sa ajunga in Belgia este incarcata cu tone de rapita printr-un furtun urias de metal, in timp ce alte nave isi asteapta randul sa fie incarcate, relateaza miercuri, 2 august, AFP, potrivit Agerpres.Inca de la debutul invaziei ruse din Ucraina,…

- Polonia a decis sa prelungeasca interzicerea importului de cereale din Ucraina vecina dupa 15 septembrie data pana la care este in vigoare masura, a declarat vineri vicepremierul Jaroslaw Kaczynski la postul national de radio - transmite DPA.

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile de cereale pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters Viorel…

- Producatorii si transportatorii de cereale romani se tem ca infrastructura terestra de transport din tara noastra si Portul Constanta nu vor face fata valului de cereale din Ucraina, dupa ce Rusia a rupt acordul de transport al acestora pe Marea Neagra. In noua situatie, si mai multe cereale ucrainene…

- Compania CFR Marfa este pregatita pentru transportul unor cantitati mari de cereale din Ucraina si chiar considera ca va obtine un profit serios din aceasta activitate. Directorul general, Daniel Apostolache, spune ca inca din luna mai se observa o crestere a transportului de cereale la un nivel care…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…

- Nici nu a inceput bine campania de recoltat la culturile paioase, ca drumurile catre portul Constanța sunt practic blocate. Șoferii sunt disperați, pentru ca se sta la coada cu zilele, iar, mai mult, este și canicula. Mai trebuie precizat, ca, la acest moment, a inceput recoltatul doar la orz prin unele…

- Republica Moldova a informat vineri oficial Uniunea Europeana asupra intentiei sale de a introduce restrictii temporare asupra importurilor de cereale si seminte oleaginoase din Ucraina, relateaza agentia EFE si TVR Moldova, conform Agerpres.Mesajul a fost transmis de vicepremierul moldovean Vladimir…