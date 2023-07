Stiri pe aceeasi tema

- Daca primele avertizari cod roșu de vijelie i-a mobilizat pe pompierii din Ineu și Sebiș, odata ce vremea rea s-a instalat in municipiu, a venit randul pompierilor Detașamentului Arad sa intervina pentru indepartarea efectelor furtunii de vineri seara.

- Vremea severa a lovit din nou in țara. Vantul puternic a doborat mai mulți copaci, in județul Dolj, iar un arbore a cazut peste o mașina in care se aflau doi oameni, care au fost raniți in urma incidentului, ajungand la spital. O furtuna ce s-a produs miercuri seara in Dolj a cauzat pagube in […] The…

- Aeroportul International din Catania, in sudul Italiei, este inchis la ora 10:00, ora Romaniei, dupa ce azi-noapte a izbucnit un incendiu. Pompierii au descris situatia ca fiind „delicata si dificila”. Flacarile au fost domolite, dar aeroportul este invadat in intregime de fum. Operatiunile de zbor…

- O furtuna violenta a facut prapad, joi, in județul Bistrița-Nasaud. Un pod a fost rupt de vantul puternic care a suflat cu rafale de 90 de km/h. Grinzile podului noii centuri a Becleanului au fost distruse de vantul puternic. Acoperișul unui bloc a fost smuls cu totul și aruncat in strada. Zeci de…

- In ultimele 24 de ore (17.06.2023), pompierii salvatorii au intervenit in 56 de localitați din 19 județe (AB, AR, AG, BV, CS, CJ, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IF, MH, MS, NT, SV, VL) și municipiul București pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vantul puternic.

- Mai multe mașini au fost avariate de elemente de acoperiș și de ramuri de copaci cazute in urma furtunii de sambata dupa-amiaza in orașul Drobeta-Turnu Severin.Pompierii din municipiul Drobeta Turnu-Severin au intervenit sambata dupa-amiaza pentru gestionarea a șase situații de urgența, in urma furtunii,…

- Vantul puternic care a vizat Capitala aproape o ora a provocat mai multe pagube, unde pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru a indeparta copaci și stalpi cazuți. Pe langa daunele materiale, o persoana a ajuns la spital, dupa ce un copac a cazut peste ea, potrivit unui comunicat al ISU B-IF.Codul…

- Deși nu scapam de ploi și de vremea mohorata, mercurul din termometre mai urca puțin, iar dambovițenii au parte de o maxima de 19 °C. Nici vantul nu se da dus și va sufla astazi destul de puternic pe intreg teritoriul județului. Noaptea pare sa vina cu vești puțin mai bune. Chiar daca vantul ramane…