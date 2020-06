Stiri pe aceeasi tema

- Portul Constanta are in prezent o pozitie strategica, dar daca in urmatorii ani nu investim in conexiunea rutiera si feroviara cu portul si nu dezvoltam infrastructura de transport pe Dunare va fi obiectiv turistic, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."Portul…

- Portul Constanta are in prezent o pozitie strategica, dar daca in urmatorii ani nu investim in conexiunea rutiera si feroviara cu portul si nu dezvoltam infrastructura de transport pe Dunare va fi obiectiv turistic, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Portul Constanta astazi…

- „Sa dezvoltam economia, sa cream locuri de munca, fie dezvoltarea companiilor prezente, fie prin atragerea de investitii, fie prin cresterea investitilor publice, si aici revin la un alt pilon extrem de important al planului nostru de dezvoltare. Avem un plan de investitii fara precedent in infrastructura…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca actuala epidemie mondiala a aratat ca este nevoie de investitii masive in sistemul sanitar romanesc si promite ca astfel de investitii vor fi facute in anii care urmeaza.„Este clar si dupa epidemia asta ca va trebui sa investim masiv in infrastructura de sanatate…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. „Nu numai ca santierele nu s-au…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit Agerpres. "Nu numai…

- Proiectele de infrastructura incepute trebuie continuate, insa este vital sa fie promovate si altele noi, iar aceasta criza trebuie privita ca o oportunitate, fiind vitala demararea de noi investitii, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Va rog sa tineti santierele in ritmul…

- Potrivit bugetului pe acest an, modernizarea drumurilor locale este prioritatea acestui an la Bascov, dupa ce in ultimii ani s-a investit masiv in retele de apa si canalizare. De altfel, anul 2020 a debutat cu santiere deja deschise pentru urmatoarele investiții: # continuarea lucrarilor in cadrul proiectului…