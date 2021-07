Portul chinez Qingdao se confruntă cu o ''maree verde'' (GALERIE FOTO) Orasul port Qingdao din estul Chinei se confrunta cu cea mai puternica infestare cu alge din istoria sa, peste 1.700 de kilometri patrati de luciu de apa fiind acoperiti cu alge verzi daunatoare, fenomen obisnuit in regiune dar care niciodata nu a avut o asemenea amploare, transmite marti Reuters. Sursa foto: Li Ziheng/Xinhua Portul Qingdao se confrunta cu astfel de "maree verzi" de 15 ani. Fenomenul incepe de obicei la sfarsitul primaverii si dureaza 3-4 luni, afectand puternic ecosistemul marin pentru ca algele consuma oxigenul din apa si apoi elimina in apa toxine atunci cand mor si se descompun.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

