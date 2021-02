Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și-a luat revanșa pentru eșecul din Serie A din Derby d'Italia, livrand, la cei 36 de ani pe care-i va implini pe 5 februarie, o evoluție de top și inca doua goluri. Juventus s-a impus cu 2-1 in fața lui Inter, in meciul tur din semifinalele Cupei Italiei. Cristiano Ronaldo e unicul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a inscris un gol pentru Juventus in Supercupa Italiei (2-0 cu Napoli), a devenit miercuri seara cel mai prolific marcator din istoria fotbalului, cu 760 de goluri, relateaza Reuters. Ronaldo l-a depasit prin golul marcat la Reggio Emilia pe cehul Josef Bican,…

- Mai mult de 25 de milioane de cazuri de contaminare cu Covid-19 au fost recenzate in Europa, unde noua tulpina britanica de coronavirus nelinisteste din ce in ce mai mult, in timp ce vaccinarea trebuie sa inceapa duminica in UE, scrie AFP. Cele 52 de tari din regiune, care se intinde la est…

- Lewandowski, cel mai bun marcator din Europa si castigator al Ligii Campionilor cu Bayern, nu a cucerit pana acum Balonul de Aur, trofeu care nu a fost decernat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus.In ancheta FIFA, Lewandowski i-a invins pe ceilalti doi nominalizati, argentinianul Lionel Messi…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2020, joi, in cadrul Galei Premiilor FIFA ''The Best'' de la Zurich, transmite AFP. Lewandowski, cel mai bun marcator din Europa si castigator al Ligii Campionilor cu…

- Atacantul brazilian Neymar, dupa hat-trick-ul reusit pentru Paris Saint-Germain, in meciul de miercuri, cu Istanbul Basaksehir, a ajuns in fruntea clasamentului golgheterilor acestui sezon al Ligii Campionilor la fotbal, cu sase reusite, la finalul meciurilor din faza grupelor. Neymar i-a egalat pe…

- Atacantul formatiei AC Milan Zlatan Ibrahimovic a marcat, la varsta de 39 de ani, in toate meciurile in care a evoluat in Serie A in acest sezon, sase jocuri din opt noteaza news.ro. Doar alti trei jucatori au mai inscris in primele sase meciuri in care au evoluat intr-un sezon, de-a lungul…

Atacantul norvegian al echipei Borussia Dortmund, Erling Haaland, a castigat trofeul Golden Boy, distinctie atribuita celui mai bun tanar jucator din Europa, intr-o ancheta efectuata de cotidianul italian Tuttosport, potrivit news.ro.