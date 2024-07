Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Portugaliei a avansat in sferturile de finala ale Campionatului European din Germania dupa ce a invins Slovenia la loviturile de departajare, scorul fiind 0-0 dupa 120 de minute de joc (3-0 in favoarea Portugaliei la loviturile de departajare). In minutul 4, selecționata condusa de…

- Ronaldo a ratat tot ce se putea in fața Sloveniei, inclusiv un penalty, dar colegul sau, portarul Diogo Costa, a aparat trei penalty-uri, dupa ce Portugalia și Slovenia au terminat la egalitate, 0-0, dupa 120 de minute, in optimile de finala de la Euro 20

- Calificarea in sferturi s-a decis la loviturile de departajare in meciul Portugalia - Slovenia de la EURO 2024. Echipa lui Cristano Ronaldo va juca in sferturile de finala ccontra Franței. Cristiano Ronaldo a ratat un penalti in minutul 105 si a izbucnit in plans, fiind cu greu consolat de colegi.

- In finalul primei reprize de prelungiri din partida Portugalia - Slovenia, 0-0 la finalul celor 90 minute, Cristiano Ronaldo a izbucnit in lacrimi, imediat dupa ce a ratat de la punctul cu var. In pauza dintre reprize, fostul jucator al celor de la Real Madrid, Manchester United sau Juventus, actualmente…

- Echipa nationala a Frantei a invins luni, la Dusseldorf, scor 1-0, selecționata Belgiei, in optimile de finala ale Euro 2024. Franta s-a calificat in sferturi cu un autogol al lui Vertonghen.

- Reprezentativele Frantei si Portugaliei joaca, luni, in optimile de finala ale Euro-2024: Franta – Belgia, ora 19.00, la Dusseldorf. Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia) Portugalia – Slovenia, ora 22.00, la Frankfurt. Arbitru: Daniele Orsato (Italia). Source

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European din Germania . Meciul va avea loc pe 2 iulie, pe „Football Arena“ din Munchen, de la ora 19.00. Reamintim ca echipa noastra a castigat Grupa E, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea in Grupa D. Castigatoarea…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a speranței de viața, in perioada 2019 – 2023, dintre țarile UE, relateaza Agerpres. Cu toate acestea, Romania ramane insa in coada clasamentului speranței de viața, mult sub media UE.Potrivit Eurostat, cea mai mare crestere a sperantei de viata din 2019 si…