- In cadrul preliminariilor EURO 2019 (turneul final se desfașoara in Italia), Romania U21 s-a impus (la Pacos de Ferreira) cu 2-1, in dauna echipei similare a Portugaliei. Reușitele le-au aparținut lui Cicaldau (minutul 52) și Ivan (minutul 59), respectiv Carvalho (minutul 84). La ultima faza a meciului, Portugalia…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, la Palatul Culturii, in perioada 2 august – 2 septembrie 2018, expoziția „ALB (alba lume, albe clipe, alb timp)”, semnata de artista Doina Mihailescu din Timișoara. Vernisajul va avea loc joi, 2 august 2018, ora 18.00,…

- A fost, din nou, spectacol in centrul Capitalei, la Festivalul „B-FIT in the street 2018”, și in ziua de sambata, 14 iulie. Spectacole mobile, spectacole fixe si ateliere sustinute de artisti din Danemarca, Slovacia, Spania, Franta, Italia, Portugalia si Romania vor fi organizate la Bucuresti, timp…

