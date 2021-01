Portugalia şi-a închis graniţele de duminică pentru a ţine sub control infectările cu coronavirus Portugalia si-a inchis granitele pentru a tine sub control infectarile cu coronavirus, care se raspandeste rapid in tara iberica. De duminica, intrarea si iesirea fara un motiv valid sunt interzise in populara destinatie de vacanta, informeaza DPA. La granita cu Spania, tara vecina si partenera in cadrul UE, controalele au fost reintroduse - asa cum au fost in primavara anului 2020. Controalele in porturi si aeroporturi au fost, de asemenea, inasprite conform unui decret guvernamental. Se aplica exceptii doar pentru persoanele care calatoresc la serviciu, care se intorc la resedinta principala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia si-a inchis granitele pentru a tine sub control infectarile cu coronavirus, care se raspandeste rapid in tara iberica. De duminica, intrarea si iesirea fara un motiv valid sunt interzise in populara destinatie de vacanta, informeaza DPA. De teama periculoaselor mutații ale coronavirusului,…

- Portugalia va limita incepand de duminica, timp de 15 zile, plecarile propriilor cetateni in afara granitelor tarii, ca urmare a progresiei necontrolate a celui de-al treilea val de COVID-19, care joi a provocat un nou record zilnic de 303 morti si 16.432 de noi infectari in aceasta tara cu 10,3 milioane…

- Portugalia a decis sa inchida școlile timp de 15 zile din cauza pandemiei de coronavirus, a transmis RTP. "Precauția ne cere sa intrerupem intreaga activitate a școlilor pentru urmatoarele 15 zile", a declarant prim-ministrului Antonio Costa, transmite gazeta.ru De asemenea, nu vor funcționa nici universitațile.…

- Noua tulpina de coronavirus, care a aparut prima data in Europa in Marea Britanie, a fost depistata zilele trecute si in Portugalia, pe insula Madeira, scrie news.ro . Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la „persoane care au sosit in Madeira din Regatul Unit”, insa nu s-a…

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie au fost depistate si in Portugalia, in insula Madeira. Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la "persoane care au sosit la Madeira din Regatul Unit", insa nu s-a precizat numarul acestora.…

- Noua tulpina de coronavirus reprezinta un nou motiv de ingrijorare pentru medici, autoritați și oamenii de știința. Potrivit informațiilor descoperite pana acum, noua tulpina se caracterizeaza printr-o contagiozitate mult mai mare, punand și mai multa presiune pe sistemul medical, deja ajuns la epuizare.…

- Copiii din Spania si Portugalia ar putea descoperi anul acesta ca unele dintre cadourile lor de Craciun reflecta pandemia de coronavirus, in conditiile in care papusi care poarta masti, truse pentru confectionarea de produse de protectie personala si alte jucarii adaptate

- Europa a depașit pragul de 10 milioane de infectari cu coronavirus. Numarul de imbolnaviri s-a dublat in 5 saptamani. Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atat…