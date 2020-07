Stiri pe aceeasi tema

- Andre Moreira (24 de ani), rezerva la Belenenses in meciul de aseara cu Moreirense (0-1), a fost obligat sa plece de banca si sa reintre la izolare. Desi fusese in contact cu colegul pozitiv, Joao Monteiro (19), avea trei teste negative la rand. Episod socant intamplat aseara in prima liga portugheza.…

- Moreira a ratat partida precedenta, disputata impotriva liderului FC Porto, la 5 iulie (infrangere cu 0-5), dupa ce al treilea portar de la Belenenses, Joao Monteiro, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Monteiro era coleg de camera cu Moreira, care a fost, prin urmare, in contact cu el in urma…

- Guvernul de la Lisabona a catalogat drept "absurda" decizia Marii Britanii de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, desi pe teritoriul britanic s-au înregistrat mai multe cazuri si decese cauzate de coronavirus, potrivit Mediafax. "Speram…

- Romanii intrați in carantina spun povești crunte: abandonati in hoteluri, unde nimeni nu le-a verificat starea de sanatate, unii au facut testul COVID pe banii lor, fara sa scape de izolare. Costel Popa nu intelege nici acum de ce a stat in carantina daca nimeni nu i-a verificat starea de sanatate,…

- Odata cu apariția pandemiei COVID-19, nevoia de-a folosi mai mult instrumentele IT, de-a scrie și prescrie in format electronic s-a acutizat. Potrivit dr. Vasile Cepoi, președintele Autoritații Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), Romania ar putea avea spitale fara hartii intr-un…

- Potrivit datelor anuntate de Directia Generala de Sanatate (DGS), Portugalia insumeaza 29.036 cazuri pozitive de COVID-19, cu 0,78 % mai multe decat in ziua precedenta, o tendinta care se mentine stabila in ultimele zile. Vindecarile totale se ridica la 4.636, iar numarul deceselor a ajuns…

- Anunțul a fost facut duminica de catre Comisia naționala de sanatate. Aceasta metropola chineza cu aproximativ 11 milioane de locuitori, plasata in carantina la sfarșitul lunii ianuarie pentru mai mult de doua luni a fost in special lovita de noul coronavirus , care a contaminat in China aproape 83.000…

- Aeroportul din Viena va oferi de luni teste de coronavirus pentru pasageri, care sa fie facute in incinta, ceea ce i-ar ajuta pe calatori ca in cazul in care rezultatul este negativ sa evite carantina, relateaza Reuters. Pasagerilor care vin in Austria li s-a cerut sa prezinte un certificat…