Portugalia: Peste 50 de persoane au fost arestate anul acesta pentru incendiere intenţionată Devastatoarele incendii de padure care au avut loc in ultimele zile si saptamani in Portugalia au fost cauzate de nepasare si incendieri intentionate, potrivit guvernului portughez, informeaza miercuri dpa. Mai mult de 50 de persoane au fost arestate anul acesta, pana la mijlocul lui iulie, sub suspiciunea ca au dat declansat incendii de padure, a anuntat marti ministrul de interne portughez Jose Luis Carneiro in fata unei comisii parlamentare de ancheta. Numarul persoanelor arestate a fost cu 20 mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, a subliniat ministrul. Potrivit constatarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

