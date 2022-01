Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist al premierului Antonio Costa a castigat alegerile legislative de duminica, asigurandu-si un scor neașteptat. In sondajele de dinaintea scrutinului parlamentar anticipat, socialistii erau la egalitate cu opozitia de centru-dreapta.

- Portughezii merg duminica la vot, la alegerile parlamentare anticipate. Guvernul portughez a decis sa permita celor infectati sa iasa din izolare si sa voteze in ultima ora inainte de inchiderea sectiilor de votare la ora 19.00, scrie Reuters . Autoritatile au promis siguranta absoluta in timpul votului.…

- Premierul in exercitiu al Portugaliei, socialistul Antonio Costa, va incerca sa guverneze singur chiar daca nu va obtine majoritatea absoluta la alegerile legislative de la 30 ianuarie, a recunoscut joi in cadrul unei dezbateri televizate opunandu-l rivalului sau de centru-dreapta, Rui Rio, noteaza…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) a facut sambata parada de noua sa pozitie, drept forta dominanta in cea mai mare economie europeana, si si-a manifestat sprijinul fata de noul cancelar Olaf Scholz, incluzandu-l totodata in forurile sale de conducere pe artizanul succesului electoral din septembrie,…

- Partidul Socialist (centru-stanga), aflat la guvernare in Portugalia, a castigat sprijin in randul electoratului portughez dupa ce s-a anuntat ca in 30 ianuarie anul viitor vor avea loc alegeri anticipate, indica un sondaj de opinie publicat luni, transmite Reuters. Astfel, potrivit sondajului…

- Agentia de presa Reuters a transmis, marti, informatii in intreaga lume despre cum liberalii din Romania au decis sa inceapa negocieri pentru o guvernare comuna cu „fostii lor rivali, social-democratii de stanga”. Stirea Reuters a fost preluata de numeroase publicatii din Europa si Statele Unite. Liberalii…

- Numarul protestelor din intreaga lume, inclusiv Romania, a accelerat constant in ultimii 15 ani, iar cei mai mulți manifestanți sunt nemulțumiți de eșecurile democratice și de cele ale guvernelor naționale și cer „democrație reala”, dar și echitate economica și sociala, drepturi civile, eliminarea corupției…

- AC Milan are o singura varianta de luat în calcul cu FC Porto, miercuri, 3 octombrie, ora 19:45, pe teren propriu. Duelul face parte din Grupa B a Champions League.Trupa de succes în Serie A, unde duce o lupta la baioneta cu Napoli, AC Milan sufera în Liga Campionilor. Ar…