- Papa Francisc, aflat in vizita oficiala, in Portugalia, s-a rugat alaturi de peste 200.000 de credinciosi, in orasul Fatima. Papa a ajuns in aceasta dimineata la emblematicul sanctuar al Fecioarei Maria de la Fatima, unde a spus rugaciunea rozariului alaturi de tineri bolnavi, dar si de sase detinuti.…

- Papa Francisc a efectuat sambata dimineata o scurta vizita, in fata a 200.000 de credinciosi, la emblematicul sanctuar al Fecioarei Maria de la Fatima, in centrul Portugaliei, inainte de a reveni la Lisabona, unde urmeaza sa oficieze, in aceeasi zi, o slujba de veghe, in marja Zilei Mondiale a Tineretului…

- Portugalia gazduiește Ziua Mondiala a Tineretului - cel mai mare eveniment catolic din lume, la care participa și papa Francisc. Sunt așteptați la Lisabona peste un milion de oameni din peste 180 de țari - inclusiv Romania.

- Portugalia va reintroduce controlul documentelor la frontierele sale intre 22 iulie si 7 august, cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, eveniment care va avea loc la Lisabona intre 1 si 6 august si va include o vizita a Papei Francisc, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Papa va calatori in Portugalia in august, pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului. Papa Francisc va efectua o calatorie in Portugalia in perioada 2-6 august pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului si pentru a vizita Altarul Maicii Domnului de la Fatima, a anuntat luni Vaticanul,…