Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia va fi luata dupa consultarea partenerilor sociali, a patronatelor și sindicatelor, iar obiectivul Guvernului este ca acest proiect de hotarare sa fie inaintat in dezbatere Guvernului pentru a fi finalizat și adoptat pana la sfarșitul lunii noiembrie", a spus Danca, scrie Mediafax. Premierul…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Executivul va adopta, in ședința de luni, un proiect de hotarare privind alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2, a anunțat, duminica, premierul demis Viorica Dancila. Tot luni, Guvernul ar putea decide și majorarea salariului minim incepand cu anul viitor.…

- Țara din UE care majoreaza salariul minim cu 25%. Pe marginea falimentului in timpul crizei, acum are excedent bugetar și a redus masiv datoria publica Prim-ministrul portughez Antonio Costa a promis sambata, la ceremonia de investire a guvernului, ca va majora salariul minim cu 25%, pana in 2023. Astfel,…

- Partidul Socialist, condus de premierul Antonio Costa, s-a clasat pe primul loc in urma scrutinului legislativ din Portugalia, insa rezultatele parțiale indica faptul ca formațiunea va trebui sa-și caute aliați pentru a putea guverna in continuare, informeaza agenția The Associated Press preluat…

- Partidul Socialist, condus de premierul Antonio Costa, s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului legislativ din Portugalia, însa rezultatele parțiale indica faptul ca formațiunea va trebui sa-și caute aliați pentru a putea guverna în continuare, scrie Mediafax, citând The…

- Socialistii aflati la putere in Portugalia se mentin pe prima pozitie in sondajele de opinie inaintea alegerilor legislative de duminica, dar fara a intruni singuri o majoritate necesara pentru a guverna, iar sustinerea pentru opozitie creste, transmite Reuters. Partidul Socialist (centru-stanga)…

- Cinci state UE au fost de acord sa primeasca migranți de pe nava ONG-ului spaniol Open Arms, au spus miercuri autoritațile UE, relateaza Reuters. Aproximativ 100 de migranți, majoritatea africani, au fost forțați sa ramâna pe vas dupa ce guvernul italian a refuzat sa permita acostarea, în…