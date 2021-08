Portugalia îşi vaccinează copiii și adolescenții Circa 110.000 de copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, sau aproape un sfert dintre tinerii din aceasta grupa de varsta, sunt asteptati in acest weekend in Portugalia sa se vaccineze impotriva COVID-19, inainte de inceperea unui nou an scolar, relateaza AFP. Zeci de copii, insotiti de cel putin unul dintre parintii lor, au stat la coada sambata dimineata la centrul de vaccinare din Almada, o suburbie a capitalei Lisabona. "Eram nerabdatoare ca autoritatile sa dea unda verde vaccinarii adolescentilor. Este o masura de siguranta pentru ei si pentru parintii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța programul de operare al companiei aeriene HiSky de pe Aeroportul Internațional Cluj, incepand din noiembrie 2021, pana in martie 2022. Compania aeriana va continua astfel operarea zborurilor regulate directe catre Lisabona (Portugalia), precum și Dublin…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, la B1 TV, ca deocamdata doar 4% dintre elevii cu varste intre 12 și 15 ani s-au vaccinat anti-COVID-19, iar la categoria 15 – 19 ani procentul este de aproape 20%. La profesori, rata e de 60%, dar noi date urmeaza sa vina la inceputul lunii viitoare.…

- Legea inițiata de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar de incurajare a vaccinarii prin acordarea unei zile libere Post-ul USR PLUS: Zi libera pentru cei care se vaccineaza anti Covid-19 sau pentru parinții care insoțesc copiii la vaccin apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Parinții care iși lasa copiii nesupravegheați pe plajele de pe litoralul romanesc risca amenzi de pana la 2.000 de lei. Autoritațile au luat aceasta decizie dupa ce, in ultimele doua saptamani, tot mai mulți parinți au apelat la salvamari pentru a-i gasi pe cei mici. In fiecare sezon estival, sute de…

- Incepand de azi, Portugalia va cere un certificat de vaccinare, un test negativ sau o dovada ca au trecut prin boala persoanelor care doresc sa cazeze la hoteluri sau sa ia masa in incinta restaurantelor in regiunile cele mai afectate de epidemia de COVID-19. „Continuam sa observam o agravare a epidemiei”,…

- Guvernul portughez a anuntat joi inchiderea perimetrala a zonei metropolitane a capitalei Lisabona si interzicerea intrarilor si iesirilor din aceasta zona la sfarsit de saptamana, din cauza relansarii pandemiei si prevalentei variantei Delta (varianta indiana) in aceasta regiune, relateaza agentiile…

- Freddie Figgers este un tanar de 31 de ani, ajuns milionar, dupa ce a patentat și vandut mai multe invenții din domeniul tehnologiei. Un viitor pe care puțini i l-ar fi prezis. Asta pentru ca a fost abandonat de mama sa la o ghena de gunoi, intr-o zona rurala din Florida, la doar doua zile de la naștere,…

- Pedepsele fizice aplicate copiilor in anumite situatii sunt considerate indreptatite de circa 60% dintre rusi, a dezvaluit luni directorul general al centrului sociologic "Mihailov si partenerii. Analitica", Ludmila Goriunova, comentand rezultatele sondajului "Educatie si pedeapsa: opinii ale generatiilor",…